  4. Wohnen: Breite Balkone für Plattenbau der Wohnungsgenossenschaft Bernburg

Von Torsten Adam Aktualisiert: 27.01.2026, 20:43
Dieser Wohnblock erhält dieses Jahr unter anderem neue Balkone.
Bernburg/MZ. - Neues Jahr, altes Problem: Wegen der anhaltend hohen Baukosten verzichtet die Wohnungsgenossenschaft (WG) Bernburg auch dieses Jahr auf die Realisierung ihrer beiden Neubau-Projekte in der Talstadt. Das Unternehmen, das 2.300 Wohnungen selbst vermietet und 1.600 weitere über seine Tochter verwaltet, konzentriert sich 2026 auf Instandsetzungen und Modernisierungen, kündigt der geschäftsführende Vorstand Peter Arlt an. Insgesamt 4,62 Millionen Euro seien dafür eingeplant.