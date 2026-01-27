Wegen anhaltend hoher Baukosten verschiebt das Unternehmen beide Neubau-Vorhaben um ein weiteres Jahr. Wo stattdessen kräftig investiert wird.

Dieser Wohnblock erhält dieses Jahr unter anderem neue Balkone.

Bernburg/MZ. - Neues Jahr, altes Problem: Wegen der anhaltend hohen Baukosten verzichtet die Wohnungsgenossenschaft (WG) Bernburg auch dieses Jahr auf die Realisierung ihrer beiden Neubau-Projekte in der Talstadt. Das Unternehmen, das 2.300 Wohnungen selbst vermietet und 1.600 weitere über seine Tochter verwaltet, konzentriert sich 2026 auf Instandsetzungen und Modernisierungen, kündigt der geschäftsführende Vorstand Peter Arlt an. Insgesamt 4,62 Millionen Euro seien dafür eingeplant.