Wie geht es mit der Kita „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg weiter? Warum die Stadt sie in eine andere Einrichtung verlegen will und Eltern mit einer Petition für den Erhalt der Einrichtung und ihres besonderen Konzepts kämpfen.

Eltern kämpfen für die Rettung von Quedlinburgs Kita „Eigen-Sinn“ – das sagt die Stadt dazu

Die städtische Kindertagesstätte „Eigen-Sinn“ befindet sich in der Adelheidstraße in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Hat die Stadtverwaltung Quedlinburg geprüft, ob Fördergeld etwa aus dem neuen Programm „Kita stabil“ akquiriert werden kann für Sanierungsarbeiten am Dach der integrativen Kita „Eigen-Sinn“ in Quedlinburg und den Erhalt der Fachkräfte? Das ist nur eine der Fragen, die Eltern haben, die seit einigen Tagen mit der Petition „Rettung der integrativen Kita Eigen-Sinn in Quedlinburg“ Unterschriften sammeln.