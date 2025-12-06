Der Tierpark Dessau hat sich von zwei Dromedaren verabschiedet. Nur ein Tier kommt wieder zurück.

Dromedare auf Reisen - Warum Henry und Mandy in den Erlebnistierpark Müritz gebracht werden

Dessau/MZ. - Vor einigen Tagen sind die Dromedarstute Mandy und ihr Nachwuchs, der Junghengst Henry, aus dem Dessauer Tierpark in den Erlebnistierpark Müritz in Mecklenburg-Vorpommern gereist. Dies gab die Stadt in einer Meldung bekannt.

Während Dromedarstute Mandy auf Zuchtbesuch bei dem ihr bereits bekannten Hengst Akim ist, soll Junghengst Henry vorläufig an der Müritz bleiben.

In einigen Wochen wird Mandy hoffentlich schwanger nach Dessau-Roßlau zu den Dromedaren Annett und Greta zurückkehren.

Für das gesamte Tierparkteam und Dromedarstute Greta sei es kein einfacher Abschied gewesen. „Nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingen an Henry, sondern auch Dromedarweibchen Greta“, sagt Tierparkleiter Jan Bauer. Greta und Henry waren trotz ihres Altersunterschieds harmonische Spielgefährten, heißt es.

Die Abgabe von Hengst Henry begründet der Tierpark mit dem Platzmangel im zukünftigen Eselstall, in welchem die Tiere derzeit untergebracht sind. Dazu zählen Dromedarhengste zu den besonders gefährlichen Tieren.

Mit einer Größe von über zwei Metern sind die Dromedare die größten Tiere im Tierpark Dessau. Gleichzeitig gehören sie aber auch zu den Tieren, die aktuell noch keinen Tierpaten haben. Wie der Tierpark mitteilt, suchen Annett, Greta und Mandy noch einen Paten.