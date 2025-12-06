Das Interesse an ihrer „Köthener Heimatfibel“ ist riesig. Autorin Verena Schiffner verschickt ihre Sammlung von Wörtern, die typisch für Köthener sind, an Leserinnen und Leser bundesweit.

„Köthener Heimatfibel“ ist gefragt: Verena Schiffner erreicht mit Wörterbuch zahlreiche Leser

Seit knapp einer Woche ist die „Köthener Heimatfibel“ nun erhältlich, eine Sammlung von Wörtern, die typisch für Köthener sind. Die erste Auflage umfasst 1.000 Exemplare. Die Hälfte davon ist bereits verkauft. Im Gespräch mit MZ-Redakteurin Stefanie Greiner erzählt Autorin Verena Schiffner, wie das Buch bislang so ankommt.