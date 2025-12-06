Nach dem tragischen Unglück in Halle-Neustadt werden weitere Details bekannt. Die Siebenjährige befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand.

Siebenjährige stürzt in Halle-Neustadt aus Fenster - darum ermittelt die Polizei jetzt gegen die Mutter

In der Otto-Dix-Straße in Halle-Neustadt kam es am Freitagmorgen zu einem dramatischen Rettungseinsatz. Ein Kind ist aus dem Fenster eines elfgeschossigen Plattenbaus gestürzt.

Halle (Saale)/MZ - Das Hoffen und Bangen geht weiter. Noch lebt das siebenjährige Mädchen, das am Freitagmorgen in der Otto-Dix-Straße aus dem dritten Stock eines Elfgeschossers in Halle-Neustadt auf den Gehweg gestürzt war.