Manche Entscheidungen im Leben haben es wirklich in sich. Pham Minh Tuan weiß das wie kaum ein anderer. Doch sein Mut zahlt sich aus.

Küche statt Computer - Warum Pham Minh Tuan aus Leipzig in Sandersdorf das „Núi“ eröffnet hat

Sandersdorf/MZ. - Heute lieber das schwarze Hemd oder doch lieber das blaue? Bleibe ich in meinem sicheren Beruf, für den ich studiert habe und in dem ich gut verdiene, oder soll ich ihn hinschmeißen, um meinen Traum zu erfüllen? Bis zu 35.000 Entscheidungen pro Tag soll der Mensch angeblich treffen. Doch liegt es auf der Hand, dass sie in ihrer Tragweite stark variieren. Das musste der Leipziger Pham Minh Tuan am eigenen Leib erfahren. Denn der studierte Wirtschaftsinformatiker schmiss sein berufliches Leben hin, um sich seinen Traum zu erfüllen.