  4. Traditionsstandort vor dem Aus: Postbank schließt Filiale in Sangerhausen: Was Kunden ab Januar 2026 wissen müssen

Abschied nach 140 Jahren: Die Postbank schließt ihre traditionsreiche Filiale in der Sangerhäuser Bahnhofstraße – und das schon ab 13. Januar 2026. Kunden müssen sich auf gravierende Änderungen einstellen. Einige versuchen, noch etwas zu erreichen.

Von Frank Schedwill 06.12.2025, 10:15
Noch hat die Postbank in SGH geöffnet. Ab 13. Januar geht die Ära der Hauptpost nach 140 Jahren aber zu Ende.
Noch hat die Postbank in SGH geöffnet. Ab 13. Januar geht die Ära der Hauptpost nach 140 Jahren aber zu Ende. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Jetzt ist es amtlich: Die Postbank schließt ihre Filiale in der Sangerhäuser Bahnhofstraße ab Dienstag, 13. Januar 2026