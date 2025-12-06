Traditionsstandort vor dem Aus Postbank schließt Filiale in Sangerhausen: Was Kunden ab Januar 2026 wissen müssen

Abschied nach 140 Jahren: Die Postbank schließt ihre traditionsreiche Filiale in der Sangerhäuser Bahnhofstraße – und das schon ab 13. Januar 2026. Kunden müssen sich auf gravierende Änderungen einstellen. Einige versuchen, noch etwas zu erreichen.