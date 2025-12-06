In Thale hat eine neue Hausarztpraxis eröffnet, um die Versorgungslücke zu schließen. Dr. Detlef Fichtner, ein erfahrener Mediziner, übernimmt trotz seines Alters noch einmal Verantwortung. Warum er sich für diesen Schritt entschieden hat und wie die Lage im Harz aussieht.

Neuer Hausarzt für Thale: Warum Dr. Fichtner mit über 70 in der Praxis steht

„Eine Praxis steht und fällt am Tresen“, sagt Dr. med. habil. Detlef Fichtner, hier im Bild mit seinem Praxisteam: Schwester Anne (v.), Ines, Ivonne und Victoria (v. r.)

Thale/MZ. - Die ersten Wochen, sie waren arbeitsreich. „Ich hatte immer viele Patienten“, sagt Dr. med. habil. Detlef Fichtner, „aber damit habe ich nicht gerechnet. Die Leute kommen in Scharen zurück.“ Seit Anfang November praktiziert er als Facharzt für Allgemeinmedizin in Thale. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) betreibt die Praxis seitdem als hausärztliche Eigeneinrichtung. Es ist nach der in Ermsleben die zweite im Landkreis Harz.