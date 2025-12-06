Als Bufdis arbeiten Ulrike Lamm und Carlo Schaflik im Bitterfelder Kreismuseum. Sie erzählen, was ihnen an der Arbeit gefällt und warum sie aktuell lieber keine Ausbildung machen.

Warum tut man das freiwillig? Ulrike Lamm und Carlo Schaflik sind „Bufdi“ im Kreismuseum Bitterfeld

Ulrike Lamm und Carlo Schaflik lernen so einiges im Kreismuseum. Vor allem darüber, was ihnen liegt und gefällt.

Bitterfeld/MZ. - Zwei junge Menschen haben sich dazu entschieden, ihren Bufdi im Kreismuseum Bitterfeld abzuleisten. Der Bundesfreiwilligendienst ist keine echte Ausbildung und auch reich wird man dabei nicht. Warum sich Carlo Schaflik aus Mühlbeck und die Delitzscherin Ulrike Lamm für diesen Schritt entschieden haben und was die Vorteile eines Bufdis sind, erklären sie im Gespräch mit der MZ.