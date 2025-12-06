Landesgartenschau in Wittenberg Naturgarten entsteht in der Lutherstadt - Bürger sollen mitgestalten
Die Landesgartenschau in Wittenberg ist zwar um ein Jahr auf 2028 verschoben, doch an Plänen für besondere Projekte ändert das nichts. Worum es bei einem Treffen im Stadtlabor geht.
06.12.2025, 13:00
Wittenberg/mz. - Wittenberg bekommt einen Naturgarten. Über ein entsprechendes Projekt im Zusammenhang mit der geplanten Landesgartenschau wurde am Abend des 1. Dezember im Stadtlabor informiert. Es war auch der Vorabend der Entscheidung, die Laga von 2027 auf 2028 zu verschieben.