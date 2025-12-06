Die Landesgartenschau in Wittenberg ist zwar um ein Jahr auf 2028 verschoben, doch an Plänen für besondere Projekte ändert das nichts. Worum es bei einem Treffen im Stadtlabor geht.

Naturgarten entsteht in der Lutherstadt - Bürger sollen mitgestalten

Im Stadtlabor Wittenberg ist ein weiterer Themengarten vorgestellt worden. Entstehen soll er im Zusammenhang mit der Landesgartenschau.

Wittenberg/mz. - Wittenberg bekommt einen Naturgarten. Über ein entsprechendes Projekt im Zusammenhang mit der geplanten Landesgartenschau wurde am Abend des 1. Dezember im Stadtlabor informiert. Es war auch der Vorabend der Entscheidung, die Laga von 2027 auf 2028 zu verschieben.