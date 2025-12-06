Basketball Regionalliga Nord Aschersleben Tigers wollen den sechsten Saisonsieg mit Unterstützung der Fans
Das Ziel ist klar: Die Aschersleben Tigers wollen einen Heimsieg gegen die Eisbären aus Bremerhaven. Wie die Chancen stehen.
Aschersleben/MZ/igu - Nach der bitteren Heimniederlage gegen die Bergedorf Stargazers (94:102 in der Overtime) wollen die Aschersleben Tigers an diesem Wochenende ein deutliches Zeichen setzen. In der 1. Regionalliga Nord empfängt das Team die Eisbären Bremerhaven – eine Partie, die sportlich wie tabellarisch enorme Bedeutung hat. Der Anpfiff ertönt am Sonnabend, 6. Dezember, um 18.30 Uhr in der Sporthalle Ascaneum.