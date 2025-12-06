Das Ziel ist klar: Die Aschersleben Tigers wollen einen Heimsieg gegen die Eisbären aus Bremerhaven. Wie die Chancen stehen.

Aschersleben Tigers wollen den sechsten Saisonsieg mit Unterstützung der Fans

Die Tigers aus Aschersleben, hier mit Yannick von Hain (am Ball), wollen gegen die Eisbären aus Bremerhaven punkten.

Aschersleben/MZ/igu - Nach der bitteren Heimniederlage gegen die Bergedorf Stargazers (94:102 in der Overtime) wollen die Aschersleben Tigers an diesem Wochenende ein deutliches Zeichen setzen. In der 1. Regionalliga Nord empfängt das Team die Eisbären Bremerhaven – eine Partie, die sportlich wie tabellarisch enorme Bedeutung hat. Der Anpfiff ertönt am Sonnabend, 6. Dezember, um 18.30 Uhr in der Sporthalle Ascaneum.