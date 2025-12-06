Christian Koblenz ist Vorstandsvorsitzender der SG Spergau und seit 20 Jahren Trainer. Was den Verein ausmacht und was er dem Nachwuchs vermitteln will.

Christian Koblenz ist bei der SG Spergau Vorstandsvorsitzender, Trainer und Spieler. Die Jahrhunderthalle ist sein zweites Zuhause.

Spergau/MZ. - „Als Sechsjähriger bin ich in den Turnhallen mit rumgehüpft und war bei meinem Vater beim Handballspielen mit dabei“, erzählt Christian Koblenz. Mittlerweile ist der 40-Jährige Vorstandsvorsitzender der Sportgemeinschaft Spergau, und auch seine beiden Kinder begleiten ihn gleichermaßen bei zahlreichen Aktivitäten in den Sportstätten der Region.