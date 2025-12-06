Zeitz/MZ/RIC. - Schreck am Mittag für eine Frau aus Zeitz: Wie die Polizei am Sonnabend mitteilt, erhielt die Zeitzerin am vergangenen Freitag, dem 5. Dezember, zwischen 11.30 und 13.15 Uhr einen Schockanruf mit unterdrückter Nummer. Der Anrufer habe einen Verkehrsunfall der Tochter der Frau vorgetäuscht, hieß es. In der weiteren Folge des Gesprächs sei Geld gefordert worden, wobei den Betrügern eine Geldkassette mit mehreren Tausend Euro Bargeld sowie Sparbüchern übergeben wurden. Die Sparbücher seien im Anschluss gesperrt worden, so die Polizei, so dass widerrechtliche Abhebungen nicht erfolgt seien. Wie viel Geld die Frau den Betrügern genau übergeben hat, darüber machte die Polizei keine Angaben. Ebenso nicht über das Alter der Geschädigten. Den Anrufer beschrieb die geschädigte Frau als unbekannten Mann, der deutsch mit ausländischem Akzent sprach. Die Person, die das Geld abgeholt hatte, sei ebenfalls unbekannt und männlich gewesen und als europäischer Phänotyp beschrieben worden, hieß es weiter von der Polizei, die nun ermittelt.