Galopp und Geschick: Der Seydaer Reitverein lädt zum Ringreiten mit weihnachtlichen Flair nach Gadegast. Warum dieser Wettbewerb mehr als nur Sport ist.

Erster Advent mit Pferdestärken: Ringreiten und Römerduell in Gadegast

Das Römerduell ist einer der Höhepunkte des Ringreiten in Gadegast.

Gadegast/MZ. - Der Duft von frischem Kuchen liegt in der Luft, Kinderlachen hallt durch die festlich geschmückte Reithalle. Draußen dampft die Gulaschkanone, drinnen klirren Hufe auf dem Boden. Mehr als 400 Besucher sind gekommen, um den ersten Advent auf ganz besondere Weise zu feiern – mit einem Wettbewerb, der Geschick und Mut verlangt: Ringreiten des Seydaer Reitverein in Gadegast.