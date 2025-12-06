Die Kinder der Grundschule „Ferdinand Freiligrath“ aus Abtsdorf überraschen das Tierheim in Wittenberg zu Weihnachten. Was sie mitbringen.

Die Kinder der Grundschule Abtsdorf übergeben eine Spende für die Tiere im Tierheim Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Sie sind zehn Kinder, die aus den Autos kraxeln und – ziemlich beladen – das Gelände des Wittenberger Tierheims betreten. In den Händen halten sie alles, was Hunden und Katzen gefallen könnte. Nahrung. Spielzeug, aber auch plüschige Katzenhäuser. „Da können die Katzen rein, wenn sie mal allein und ungestört sein wollen“, sagte ein Mädchen.