Abtsdorfer Kinder spenden für Tiere Weihnachten für die Katz
Die Kinder der Grundschule „Ferdinand Freiligrath“ aus Abtsdorf überraschen das Tierheim in Wittenberg zu Weihnachten. Was sie mitbringen.
06.12.2025, 17:41
Wittenberg/MZ. - Sie sind zehn Kinder, die aus den Autos kraxeln und – ziemlich beladen – das Gelände des Wittenberger Tierheims betreten. In den Händen halten sie alles, was Hunden und Katzen gefallen könnte. Nahrung. Spielzeug, aber auch plüschige Katzenhäuser. „Da können die Katzen rein, wenn sie mal allein und ungestört sein wollen“, sagte ein Mädchen.