Dessau/MZ. - Ein polizeibekannter Mann aus Dessau hat am Freitag Beamte des Polizeireviers gleich doppelt beschäftigt.

Gegen 13.15 Uhr hatten die Polizisten die Muldebrücke in Richtung Wasserstadt befahren. Neben ihrem Auto entdeckten sie einen 36-jährigen Dessauer, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Da den Beamten bekannt war, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bestätigte sich nach Angaben der Polizei der erste Verdacht.Zugleich stellten sie fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten und es auch nicht über die notwendige Pflichtversicherung verfügte. Die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ohne „Erfolg“: Etwa 20 Minuten später entdecken die Beamten dasselbe Auto in der Steinstraße in Dessau. Sie verfolgten es bis in eine Tiefgarage in der Dessauer Innenstadt. Der 36-Jährige hatte in der Zwischenzeit neue Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht, die allerdings seit November als gestohlen gemeldet waren. Jetzt wurden der zweite Fahrzeugschlüssel sowie die entwendeten Kennzeichen sichergestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.