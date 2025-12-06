Eine 25-Jährige kippt in Halle-Neustadt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder. Vermutlich hatten sie sie zuvor genervt. Jetzt ermittelt die Polizei. Was bisher bekannt ist.

Rettungskräfte und Polizei im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Polizei und Rettungskräfte sind am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr zu einem Einsatz im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt ausgerückt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.