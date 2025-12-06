weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Rettungseinsatz in Halle: Weil spielende Kinder genervt haben? 25-Jährige kippt chemikalienhaltiges Wasser in Halle auf spielende Kinder

Rettungseinsatz in Halle Weil spielende Kinder genervt haben? 25-Jährige kippt chemikalienhaltiges Wasser in Halle auf spielende Kinder

Eine 25-Jährige kippt in Halle-Neustadt chemikalienhaltiges Wasser auf spielende Kinder. Vermutlich hatten sie sie zuvor genervt. Jetzt ermittelt die Polizei. Was bisher bekannt ist.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 06.12.2025, 17:54
Rettungskräfte und Polizei im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt im Einsatz.
Rettungskräfte und Polizei im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Polizei und Rettungskräfte sind am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr zu einem Einsatz im Braunschweiger Bogen in Halle-Neustadt ausgerückt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.