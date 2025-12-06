Arbeitseinsatz am Kreisverkehr Wie verlorene Stadtfestwette Mücheln bunter macht
Zum Stadtfest Mücheln hatte der Raiffeisen-Markt mit dem Bürgermeister gewettet, dass dieser es nicht schafft, 675 Euro für 675 Jahre Stadtrecht in Mücheln an Spenden einzusammeln. Der Bürgermeister gewann. Nun löste der Raiffeisenmarkt seine Wettschuld ein.
06.12.2025, 18:00
