  4. Arbeitseinsatz am Kreisverkehr: Wie verlorene Stadtfestwette Mücheln bunter macht

Zum Stadtfest Mücheln hatte der Raiffeisen-Markt mit dem Bürgermeister gewettet, dass dieser es nicht schafft, 675 Euro für 675 Jahre Stadtrecht in Mücheln an Spenden einzusammeln. Der Bürgermeister gewann. Nun löste der Raiffeisenmarkt seine Wettschuld ein.

Von Diana Dünschel 06.12.2025, 18:00
Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (M.) legte beim Arbeitseinsatz am Kreisel ebenso Hand an wie die Vertreter der Raiffeisenwarengenossenschaft. (Foto: Diana Dünschel)

Mücheln/MZ. - Zum Stadtfest Mücheln wettete die Raiffeisenwarengenossenschaft Mansfeld eG mit Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos), dass das Stadtoberhaupt es nicht schafft, während der Feierlichkeiten 675 Euro an Spenden für den guten Zweck einzusammeln.