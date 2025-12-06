Rund 50 mutige Saaleschwimmer kamen am Samstagnachmittag zum traditionellen Nikolaussaaleschwimmen. Bei 4,7 Grad Wassertemperatur wurde gebadet.

Am Samstagnachmittag fand das traditionelle Nikolaus-Saaleschwimmen statt.

Halle (Saale)/MZ - Trotz eisiger Außentemperaturen und nur 4,7 Grad Wassertemperatur wagten sich am Samstagmittag rund 50 mutige Schwimmerinnen und Schwimmer in die Saale. Punkt 14 Uhr startete das traditionelle Nikolaus-Saaleschwimmen, das seit vielen Jahren vom Saaleschwimmer e.V. organisiert wird.