Reiterfest in Gadegast Von Mini bis Meister: Reiterfest in Gadegast begeistert mit Teilnehmern von 3 bis 66 Jahren
Alpakas, Erbsensuppe und Pferdestärken: Nachwuchsturnier in Gadegast begeistert mit 115 Pferden und 80 Reitern. Reitverein Seyda sorgt für Atmosphäre und sportliche Erfolge.
23.10.2025, 14:00
Seyda/Gadegast/MZ. - Bereits ab 8 Uhr herrschte reges Treiben auf dem liebevoll hergerichteten Reitplatz des Reitvereins Seyda. Zum diesjährigen Reiterfest reisten Teilnehmer aus fünf Bundesländern an, um sich beim Nachwuchsturnier zu messen – ein Begriff, der hier nicht nur für junge Reiter steht, sondern für alle Altersgruppen offen ist.