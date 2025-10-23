Alpakas, Erbsensuppe und Pferdestärken: Nachwuchsturnier in Gadegast begeistert mit 115 Pferden und 80 Reitern. Reitverein Seyda sorgt für Atmosphäre und sportliche Erfolge.

Von Mini bis Meister: Reiterfest in Gadegast begeistert mit Teilnehmern von 3 bis 66 Jahren

Der kleine Ort Gadegast am Rande der Glücksburger Heide ist am vergangenen Wochenende ein Mekka für Pferdefreunde gewesen. Im Foto reitet Malaika Göbel auf ihrem Pferd „Helene 43“. Zusammen erspringen sie den zweiten Platz in der Prüfung sechs.

Seyda/Gadegast/MZ. - Bereits ab 8 Uhr herrschte reges Treiben auf dem liebevoll hergerichteten Reitplatz des Reitvereins Seyda. Zum diesjährigen Reiterfest reisten Teilnehmer aus fünf Bundesländern an, um sich beim Nachwuchsturnier zu messen – ein Begriff, der hier nicht nur für junge Reiter steht, sondern für alle Altersgruppen offen ist.