Was war gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 22. Oktober.

7.23 Uhr – HFC-Keeper: Gegen Lok hilft nur ein Sieg

Nach dem Abstieg bekannte sich HFC-Torwart Sven Müller als erster zum Halleschen FC. Mit den Rot-Weißen wollte er schnell wieder in die dritte Liga. Dafür muss gegen Lok Leipzig jetzt ein Sieg her. Was Müller Mut macht.

HFC-Keeper Sven Müller warnt vor dem Topspiel vor diesen Lok-Stärken

Dem Halleschen FC und Torhüter Sven Müller hilft im Topduell gegen Lok Leipzig nur ein Sieg weiter. (Foto: Imago/Picture Point LE)

Und? Wie klappt es im Regionalliga-Topspiel? In der Regionalliga Nordost steht am Freitagabend ein Spitzenspiel an. Der Hallesche FC steht gegen Tabellenführer Lok Leipzig unter Druck, wir übertragen live.

Der Hallesche FC spielt am 24. Oktober gegen den 1. FC Kol Leipzig. Wir zeigen das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost ab 19 Uhr im Livestream. (Grafik: Dorna Masoumi)

6.55 Uhr – Flughafen Leipzig/Halle ohne Ryanair

Ryanair hat sich vom vergangenen Jahr bis zum Sommer 2025 von etlichen Flughäfen in Deutschland zurückgezogen. Jetzt sind alle Verbindungen ab Leipzig/Halle gestrichen – darunter auch die beliebte Strecke nach London.

Flughafen Leipzig/Halle verliert Ryanair: Was Passagiere jetzt wissen müssen

6.28 Uhr – HFC: Lässige Elfmeter von Fatlum Elezi

Fatlum Elezi hat zwei Elfmeter in dieser Saison verwandelt - beide als Lupfer in die Tormitte. Wie der HFC-Mittelfeldspieler seine Strategie erklärt.

Lässige Elfmeter beim Halleschen FC: Würde Elezi auch gegen Lok Leipzig lupfen?

Das ist Fatlum Elezi nach seinem Elfmetertor gegen Altglienicke. (Foto: Feineis)

6.14 Uhr – Elke Prinz: Halles Stimme für Vielfalt

Elke Prinz wurde jüngst vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Wie eine Hallenserin zur Stimme für queere und Frauenrechte wurde – und warum sie nicht aufhört zu kämpfen.

Warum sich Elke Prinz seit Jahrzehnten für queere Menschen einsetzt

Elke Prinz aus Halle wurde mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. (Foto: Isabell Sparfeld)

5.53 Uhr – Ein Minus von fast 140 Millionen Euro

Es macht einen Unterschied, ob im städtischen Haushalt 40 Millionen oder fast 140 Millionen Euro fehlen. 40 Millionen könne man abfedern, sagt Halles Bürgermeister und Kämmerer Egbert Geier (SPD) mit Blick auf den Zweiten Nachtragshaushalt 2025. Bei weiteren 100 Millionen sei das aber nicht möglich. Wie es trotzdem gehen soll.

Haushalt der Stadt Halle: Ein Minus von sage und schreibe 140 Millionen Euro

Unmengen an Geld fehlen Halle für seinen Haushalt. Wo es jetzt herkommen soll. (Symbolfoto: IMAGO/Wolfilser)

