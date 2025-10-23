Großeinsatz in Neustadt: Es geht um versuchten Totschlag

Nach einer Auseinandersetzung in der vergangenen Woche kommt es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei in Halle-Neustadt. Was bisher vor Ort zu erfahren war.

Wegen Ermittlungen nach einem Streit in der Vorwoche läuft gerade ein Großeinsatz der Polizei in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ. - Aktuell kommt es zu einem Großeinsatz der Polizei an der Magistrale in Halle-Neustadt. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort handelt es sich um Ermittlungen wegen versuchten Totschlags.

Wie vor Ort zu erfahren ist, hängt die Maßnahme mit der Auseinandersetzung in der vergangenen Woche zusammen. Ein Rumäne wurde dabei schwer verletzt. Aktuell finden Anwohnerbefragungen statt.

Wir halten Sie hier über den Fortgang des Einsatzes auf dem Laufenden.