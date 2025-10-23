Besitzergemeinschaft statt altem Adel - die Zukunft des Rennsports auf vier Hufen ist für jeden offen. Ein bunter Verein aus Halle kauft sich ein eigenes Rennpferd.

Rennpferd Rosel gekauft - Zweiter Frühling einer Diva in Halle

Rosel (l.) ist das erste eigene Rennpferd des Vereins Rennstall Passendorfer Wiesen und eine wahre Erfolgsgeschichte. Hier siegte sie dieses Jahr beim Rennen in Magdeburg.

Halle/MZ. - Was haben eine 79-jährige ehemalige Kranfahrerin, eine 18-jährige Bäckerei-Auszubildende, ein 52-jähriger IT-Manager eines amerikanischen Konzerns, ein ehemaliger Lehrer für Drucktechnik und eine Betriebsrätin der Deutschen Post gemeinsam?