Während der rechten Buchmesse Seitenwechsel Anfang November in Halle wird es wohl auf dem Messegelände zu Gegenprotest bekommen. Ein Aufruf an alle demokratischen Hallenser läuft bereits. Wer steckt dahinter?

Anfang des Jahres sperrte die Polizei die AfD-Wahlkampfveranstaltung in der Messe Halle ab.

Halle (Saale)/MZ. - Eine zu Wochenbeginn gestartete Kampagne unter dem Titel „Antifaschistischer Zeitenwechsel - Rechte Buchmesse stoppen!" ruft zum Protest gegen die umstrittene Buchmesse Seitenwechsel auf. Die findet am 8. und 9. November in der Messe Halle statt. Und zum Messegelände sollen auch die Gegendemonstranten kommen.