Nach dem Abstieg bekannte sich der Torwart als erster zum Halleschen FC. Mit den Rot-Weißen wollte er schnell wieder in die dritte Liga. Dafür muss gegen Lok Leipzig jetzt ein Sieg her. Was Sven Müller Mut macht.

"Uns hilft nur ein Sieg": HFC-Keeper Sven Müller warnt vor dem Topspiel vor diesen Lok-Stärken

Dem Halleschen FC und Torhüter Sven Müller hilft im Topduell gegen Lok Leipzig nur ein Sieg weiter.

Halle/MZ - Ein kurzer Abstecher in die Fußball-Regionalliga, alte Bekanntschaften mit Traditionsklubs des Ostens auffrischen, die kurzen Wege mitnehmen – und dann schnellstmöglich zurück in die dritte Liga. Das war nicht nur der Plan des Halleschen FC nach dem Abstieg 2024, sondern auch der von Torhüter Sven Müller.