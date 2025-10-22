weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. HFC gegen Lok Leipzig: HFC und Sven Müller müssen in der Regionalliga siegen

Acht Punkte Rückstand  "Uns hilft nur ein Sieg": HFC-Keeper Sven Müller warnt vor dem Topspiel vor diesen Lok-Stärken

Nach dem Abstieg bekannte sich der Torwart als erster zum Halleschen FC. Mit den Rot-Weißen wollte er schnell wieder in die dritte Liga. Dafür muss gegen Lok Leipzig jetzt ein Sieg her. Was Sven Müller Mut macht. 

Von Christopher Kitsche 22.10.2025, 19:27
Dem Halleschen FC und Torhüter Sven Müller hilft im Topduell gegen Lok Leipzig nur ein Sieg weiter.
Dem Halleschen FC und Torhüter Sven Müller hilft im Topduell gegen Lok Leipzig nur ein Sieg weiter. Foto: Imago/Picture Point LE

Halle/MZ - Ein kurzer Abstecher in die Fußball-Regionalliga, alte Bekanntschaften mit Traditionsklubs des Ostens auffrischen, die kurzen Wege mitnehmen – und dann schnellstmöglich zurück in die dritte Liga. Das war nicht nur der Plan des Halleschen FC nach dem Abstieg 2024, sondern auch der von Torhüter Sven Müller.