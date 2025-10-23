Halles neuer Ersligist hat sein erstes Spiel in der neuen Heimat absolviert. So fällt das Urteil der Verantwortlichen und Spieler aus.

700 Zuschauer waren bei der Premiere der Volley Goats in der SWH-Arena.

Halle/MZ. - Ausnahmsweise stand für Lukas Thielemann das Erlebnis an diesem Abend über dem Ergebnis. Mit 0:3 nach Sätzen hatten die cerebricks Volley Goats am Mittwoch ihre Premiere in Halle gegen Giesen glatt verloren, mit dem Ablauf des ersten Heimspiels in der SWH-Arena war der Geschäftsführer des Volleyball-Bundesligisten aber „zu 100 Prozent zufrieden. Es ist Wahnsinn, was wir auf die Beine gestellt haben.“