gehören Sie zu den Beneidenswerten, die Klavier spielen können? Dann könnte Halles Hauptbahnhof Ihnen künftig eine Bühne bieten. Am Samstag soll dort auf Initiative eines Vereins ein solches Instrument aufgestellt werden - zugänglich für jeden. Wie es dazu kommt und wie sich die Initiative anderswo bewährt, berichtet Frank Klemmer in diesem Beitrag.

Apropos Samstag: Sollten Sie Eishockey-Fan sein, können Sie es sicher kaum erwarten, dass die Saale Bulls zum ersten Mal im neuen Eisdom auflaufen. Dirk Skrzypczak hat aufgeschrieben, was sich in der Eishockey-Arena für Fans ändert und welcher Prominente zur Eröffnung erwartet wird.

Haben manchmal Gäste und sind auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit für den Besuch? Dann hat mein Kollege Denny Kleindienst einen Tipps für Sie. Es geht um die einstige Irrenanstalt, die - abgesehen davon, das psychisch Kranke derart zu verunglimpfen sich heutzutage verbietet - inzwischen Halle-Besuchern Wohnraum auf Zeit bietet. Hier können Sie mehr lesen.

Einen passablen Donnerstag Ihnen

Annette Herold-Stolze