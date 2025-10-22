Aktion für mehr Kultur Piano Bombing: Ein Kunst-Klavier als Geschenk für Halle im Bahnhof
Ein Verein aus Hannover möchte Städte in Deutschland mit öffentlich zugänglichen Klavieren fluten. Am Samstag soll in Halle eines im Hauptbahnhof aufgestellt werden. Welches Ziel sich hinter der Guerilla-Aktion verbirgt.
Aktualisiert: 22.10.2025, 11:16
Halle (Saale)/MZ. - Piano Bombing flutet Städte mit Open Pianos. Keine normalen Klaviere, sondern künstlerisch neu aufbereitete Instrumente. Der Verein aus Hannover bringt am Samstag, 25. Oktober, ein Kunst-Klavier als Gastgeschenk in den Hauptbahnhof Halle. Das Ziel: Den Aufbau einer lokalen Gruppe fördern, die den Klang in die Stadt trägt. Zum Auftakt ist um 13 Uhr ein Konzert geplant.