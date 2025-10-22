Ein Verein aus Hannover möchte Städte in Deutschland mit öffentlich zugänglichen Klavieren fluten. Am Samstag soll in Halle eines im Hauptbahnhof aufgestellt werden. Welches Ziel sich hinter der Guerilla-Aktion verbirgt.

Piano Bombing: Ein Kunst-Klavier als Geschenk für Halle im Bahnhof

Einfach ein Klavier spielen: Ein Open Piano, wie es hier in Hannover unter der Schnellwegbrücke Bremer Damm zu sehen ist, soll ab Samstag auch in Halle stehen.

Halle (Saale)/MZ. - Piano Bombing flutet Städte mit Open Pianos. Keine normalen Klaviere, sondern künstlerisch neu aufbereitete Instrumente. Der Verein aus Hannover bringt am Samstag, 25. Oktober, ein Kunst-Klavier als Gastgeschenk in den Hauptbahnhof Halle. Das Ziel: Den Aufbau einer lokalen Gruppe fördern, die den Klang in die Stadt trägt. Zum Auftakt ist um 13 Uhr ein Konzert geplant.