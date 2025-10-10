Im Ratshof in Halle wurden die Sicherheitsmaßnahmen angepasst. Offenbar hat es gehäuft Vorfälle gegeben. Welche Maßnahmen noch kommen sollen.

In der Vergangenheit kam sogar mal die Polizei im Ratshof von Halle zum Einsatz. Ab sofort patroulliert eine private Sicherheitsfirma.

Halle (Saale)/MZ. - Im Ratshof Halle herrscht seit dieser Woche eine erhöhte Sicherheitsstufe. Wachpersonal patrouilliert vor dem Oberbürgermeisterbüro und im Eingangsbereich des Gebäudes ist eine provisorische Besucherschleuse eingerichtet worden. Bald sollen noch weitere Sicherheitsmaßnahmen folgen.