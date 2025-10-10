Neue Sicherheitsmaßnahmen im Ratshof Halle Antragsteller ausgetickt? Sicherheitsleute patrouillieren vor OB-Büro in Halle
Im Ratshof in Halle wurden die Sicherheitsmaßnahmen angepasst. Offenbar hat es gehäuft Vorfälle gegeben. Welche Maßnahmen noch kommen sollen.
10.10.2025, 19:54
Halle (Saale)/MZ. - Im Ratshof Halle herrscht seit dieser Woche eine erhöhte Sicherheitsstufe. Wachpersonal patrouilliert vor dem Oberbürgermeisterbüro und im Eingangsbereich des Gebäudes ist eine provisorische Besucherschleuse eingerichtet worden. Bald sollen noch weitere Sicherheitsmaßnahmen folgen.