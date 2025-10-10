Bundestags-Debatte AfD-Abgeordneter Kay-Uwe Ziegler spricht sich gegen die Einführung der Wehrpflicht aus

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler spricht sich gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Dabei hatte sich der Arbeitskreis der AfD, dem er zugehört, im Bundestag jüngst erst dafür ausgesprochen. Wie der Bitterfelder seine Meinung begründet.