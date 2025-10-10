Bundestags-Debatte AfD-Abgeordneter Kay-Uwe Ziegler spricht sich gegen die Einführung der Wehrpflicht aus
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay-Uwe Ziegler spricht sich gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Dabei hatte sich der Arbeitskreis der AfD, dem er zugehört, im Bundestag jüngst erst dafür ausgesprochen. Wie der Bitterfelder seine Meinung begründet.
Sangerhausen/MZ. - Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 73 (Mansfeld), Kay-Uwe Ziegler (AfD), spricht sich im Vorfeld der anstehenden Bundestagsdebatte um eine Reform des Wehrdienstgesetzes gegen eine Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht aus.