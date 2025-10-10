Die Stadt Querfurt hat 272 Pächtern die Verträge für alte Garagen gekündigt – mit zwei Optionen: mieten oder räumen. Der Rat gewährt nun eine dritte Option: Kauf. Warum die Betroffenen dennoch frustiert gingen.

Ärger um DDR-Garagen in Querfurt: Pächter können kaufen - doch der Frust bleibt

Die Garagen, wie hier in der Ahornstraße in Querfurt, waren zu DDR-Zeiten Marke Eigenbau. Der Boden blieb aber in Staatsbesitz.

Querfurt/MZ. - Lothar Riese irrte mit seiner Prognose: „Die Anträge werden viel Druck aus der Diskussion nehmen“, sagte Querfurts Stadtratsvorsitzender zu Beginn der Sitzung am Donnerstagabend. Zwei Stunden später, beim Verlassen des Weißenschirmbacher Kulturhauses, war der Unmut bei einem Gros der Dutzenden Gäste aber immer noch groß. Dabei hatte der Rat zuvor einen Beschluss gefasst, der zu ihren Gunsten gedacht war. Doch die Erleichterung währte für die Garagenbesitzer nur kurz.