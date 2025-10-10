Zeitz/MZ/and - Alle Jahre wieder spielen Hammer und Fass eine große Rolle bei der Eröffnung des süßen Zeitzer Stadtfestes: Das Zuckerfest begann Freitagabend auch in diesem Jahr mit dem Fassbieranstich auf dem Altmarkt. OB Christian Thieme erledigte das mit einem Schlag und schenkte dann Bier aus. Danach startete die erste Party des Festwochenendes. Die Radio-SAW-Party mit Warren Green und der Partyband Empire sorgte für Stimmung und ließ Besucherinnen und Besucher vor der großen Autohaus-Apitz-Bühne feiern und tanzen. Auf dem Roßmarkt präsentierte das Strom-Ton-Quartett mit Frank Schwanethal und Heidrun Voigt die schönsten Klassiker und Oldies. Nach der Eröffnungsrunde geht es an diesem Samstag weiter mit Musik, Show, Markttreiben und vielen Angeboten für die Familie. Ab 10 Uhr eröffnet die Zeitzer Bigband auf dem Altmarkt das Programm.