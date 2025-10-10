weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Leonhard Rottschäfer (22) hat jetzt sein zweites selbst geschriebenes Stück mit Mitstudierenden und einer Live-Band inszeniert. Die Musik ist aber nicht seine einzige Leidenschaft.

Von Jörg Müller 10.10.2025, 20:00
Auf der Bühne und im Team sind mehr als 30 Leute an dem Musical beteiligt.
Auf der Bühne und im Team sind mehr als 30 Leute an dem Musical beteiligt. (Foto: Benedikt Krüll)

Eisleben/MZ. - „Ich würde mich nicht als Komponist bezeichnen, sondern eher als Songschreiber“, sagt Leonhard Rottschäfer. Der 22-jährige Eisleber, der an der Martin-Luther-Universität Halle Musik und Deutsch auf Lehramt studiert, ist freilich nicht nur ein Songschreiber. Rottschäfer ist der kreative Kopf hinter dem Musical „Sophies Gedichte“, das am Wochenende 11./12. Oktober im Eisleber Theater aufgeführt wird.