Leonhard Rottschäfer (22) hat jetzt sein zweites selbst geschriebenes Stück mit Mitstudierenden und einer Live-Band inszeniert. Die Musik ist aber nicht seine einzige Leidenschaft.

Auf der Bühne und im Team sind mehr als 30 Leute an dem Musical beteiligt.

Eisleben/MZ. - „Ich würde mich nicht als Komponist bezeichnen, sondern eher als Songschreiber“, sagt Leonhard Rottschäfer. Der 22-jährige Eisleber, der an der Martin-Luther-Universität Halle Musik und Deutsch auf Lehramt studiert, ist freilich nicht nur ein Songschreiber. Rottschäfer ist der kreative Kopf hinter dem Musical „Sophies Gedichte“, das am Wochenende 11./12. Oktober im Eisleber Theater aufgeführt wird.