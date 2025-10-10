Moderator aus Halle bei TV-Show Linus Bruhn kämpft heute bei den "The Voice"-Battles um Einzug in die Live-Shows

Linus Bruhn tritt schon zum zweiten Mal bei The Voice of Germany an. Daher gilt er in der aktuellen Staffel als „Allstar“. Damals war er im Team von Stefanie Kloß, jetzt landete er bei Rea Garvey und tritt heute in den Battles gegen andere Kandidaten an.