Moderator aus Halle bei TV-Show Linus Bruhn kämpft heute bei den "The Voice"-Battles um Einzug in die Live-Shows
Linus Bruhn tritt schon zum zweiten Mal bei The Voice of Germany an. Daher gilt er in der aktuellen Staffel als „Allstar“. Damals war er im Team von Stefanie Kloß, jetzt landete er bei Rea Garvey und tritt heute in den Battles gegen andere Kandidaten an.
Aktualisiert: 23.10.2025, 14:05
Halle (Saale)/MZ. - Heute Abend steht ein bekanntes Gesicht bei den Battles wieder auf der „The Voice of Germany“-Bühne: Linus Bruhn aus Halle. Zehn Jahre nach seinem ersten Auftritt wagt der Musiker ein Comeback in der beliebten Gesangsshow und will diesmal noch weiter kommen als damals.