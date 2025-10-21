Die Saale Bulls wollen dringend heim in den Eisdom, der Streit um die neue Moschee scheint beigelegt, in Halle hat der Eigenbetrieb Kita plötzlich zuviel Geld: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Dienstag, 21. Oktober 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 21. Oktober 2025: Heimweh bei den Saale Bulls +++ Neue Moschee kann kommen +++ Streit ums Geld bei Kitas

Was passiert heute am Montag, 20. Oktober, in Halle?

Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 20. Oktober.

6.28 Uhr – So dringend brauchen die Saale Bulls ihren Eisdom

Endlich nach Hause, Saale Bulls! Beim letzten von insgesamt sieben Auswärtsspielen nacheinander überzeugt der Eishockey-Oberligist nur im ersten Drittel. Warum Trainer Marko Raita von einer sehr schlechten Leistung sprach und wie er auf die Premiere im Eisdom blickt.

Saale Bulls enttäuschen vor der Rückkehr in den Eisdom

Marko Raita ist gespannt auf die nächsten Schritte seiner Mannschaft. (Foto: Objektfoto)

6.14 Uhr – Ist der Streit um die Moschee in Halle gelöst?

Der Streit um den Neubau des Islamischen Kulturcenters in Neustadt scheint gelöst. Jetzt könnte es schnell gehen. OB Vogt will am Dienstag mit den Muslimen sprechen.

Einigung im Grundstücksstreit? OB Vogt will sich mit Islamischer Gemeinde treffen

Die Gebetsräume im Islamischen Kulturcenter Neustadt sind zu klein. Um Neubaupläne gibt es jedoch Streit. (Archivfoto: dpa)

5.52 Uhr – Warum hat der EB Kita in Halle so viel Geld?

In der Verwaltung des städtischen Eigenbetriebs Kindertagesstätten (EB Kita) in Halle scheint es Probleme zu geben. Im Jahresabschlussbericht, der Ende des Monats im Stadtrat beschlossen werden soll, tauchen mehrere Unstimmigkeiten auf.

Auffällig viel Geld auf dem Konto: Kita-Eigenbetrieb Halle steht unter Beobachtung

Rund um den Eigenbetrieb Kita Halle soll es Unstimmigkeiten geben. (Foto: Marvin Matzulla)

Halles Tag im Überblick

