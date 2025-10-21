Die Stasi war in der DDR eine hochkonspirative Behörde. Aber man konnte die Spitzel anrufen, sie standen sogar im Telefonbuch. Wer hat da zum Hörer gegriffen? Und warum?

Halle/MZ - Es knarzt, es rauscht auf dieser alten Tonaufnahme. Aber die entscheidenden Stellen sind gut zu hören: „Ich wollte bloß sagen, dass ich morgen früh zu einer dienstlichen Veranstaltung gehen muss und dann nicht da bin“, sagt der Anrufer, der sich mit Namen vorgestellt hat, „falls Sie überlegen, bei mir zu erscheinen.“