Vor Eröffnung im Eisdom Auch Diebe sind heiß auf Saale Bulls in Halle - sogar der Stier wurde schon entführt

Der Eishockey-Club aus Halle ist begehrt. Das weckt kriminelle Energie. Betroffen ist auch die MZ im Hauptbahnhof. Der größte Coup der Diebe drehte sich aber um den Stier selbst.

Von Dirk Skrzypczak 21.10.2025, 11:59
Der Stier steht noch bis zum Wochenende bei der MZ im Hauptbahnhof. Vor zwei Jahren war er Opfer einer spektakulären Entführung.
Der Stier steht noch bis zum Wochenende bei der MZ im Hauptbahnhof. Vor zwei Jahren war er Opfer einer spektakulären Entführung. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Der rote Stier, das Original-Maskottchen der Saale Bulls aus Halle, steht als Aufgalopp für die Eröffnung des Eisdoms am 25. Oktober vor dem Gläsernen MZ-Büro im Hauptbahnhof. Bekleidet ist er mit einem Fanschal der Bulls, das weckt Begehrlichkeiten bei Dieben. Mit Souvenirjägern kennt sich der Verein ohnehin schon gut aus.