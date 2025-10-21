Vor Eröffnung im Eisdom Auch Diebe sind heiß auf Saale Bulls in Halle - sogar der Stier wurde schon entführt
Der Eishockey-Club aus Halle ist begehrt. Das weckt kriminelle Energie. Betroffen ist auch die MZ im Hauptbahnhof. Der größte Coup der Diebe drehte sich aber um den Stier selbst.
21.10.2025, 11:59
Halle (Saale)/MZ. - Der rote Stier, das Original-Maskottchen der Saale Bulls aus Halle, steht als Aufgalopp für die Eröffnung des Eisdoms am 25. Oktober vor dem Gläsernen MZ-Büro im Hauptbahnhof. Bekleidet ist er mit einem Fanschal der Bulls, das weckt Begehrlichkeiten bei Dieben. Mit Souvenirjägern kennt sich der Verein ohnehin schon gut aus.