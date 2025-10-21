Die Quarterback Immobilien AG ließ Anfragen zum Stand der Bauarbeiten auf dem einstigen Schorre-Gelände über Wochen unbeantwortet. Nun gibt es Neuigkeiten zum Stand der Dinge - und eine Reaktion der Stadt.

Der Stillstand auf der Schorre-Baustelle in der Willy-Brandt-Straße wird noch länger andauern.

Halle (Saale)/MZ - Der seit Wochen zu beobachtende Stillstand auf der Baustelle der einstigen Schorre in der Willy-Brandt-Straße in Halle wird noch weiter andauern. Das hat der Bauherr des dort geplanten Gebäudekomplexes - die Quarterback Immobilien AG aus Leipzig - auf Anfrage der Stadt am Montag mitgeteilt, wie die Stadt selbst nun bekannt gegeben hat.