  Unstimmigkeiten im Jahresabschluss: Auffällig viel Geld auf dem Konto: Kita-Eigenbetrieb Halle steht unter Beobachtung

Unstimmigkeiten im Jahresabschluss Auffällig viel Geld auf dem Konto: Kita-Eigenbetrieb Halle steht unter Beobachtung

Der Jahresabschluss des städtischen Eigenbetriebs Kindertagesstätten fördert einige Ungereimtheiten zu Tage. Wie der Betriebsleiter darauf reagiert.

Von Jonas Nayda 21.10.2025, 06:00
Der Eigenbetrieb Kita hat seinen Sitz in Halle-Neustadt.
Der Eigenbetrieb Kita hat seinen Sitz in Halle-Neustadt. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - In der Verwaltung des städtischen Eigenbetriebs Kindertagesstätten (EB Kita) in Halle scheint es Probleme zu geben. Unter anderem geht es um eine „auffällig“ hohe Geldsumme, die auf dem Kita-Konto lag, um fehlerhafte Auftragsvergaben und um Arbeitsstunden, die zwar bezahlt, aber wohl nicht gearbeitet wurden.