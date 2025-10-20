Beim letzten von insgesamt sieben Auswärtsspielen nacheinander überzeugt der Eishockey-Oberligist nur im ersten Drittel. Warum Trainer Marko Raita von einer "sehr schlechten" Leistung sprach und wie er auf die Premiere im Eisdom blickt.

Saale Bulls enttäuschen vor der Rückkehr in den Eisdom: Was im Spiel bei den Füchsen Duisburg schief lief

Marko Raita ist gespannt auf die nächsten Schritte seiner Mannschaft.

Halle/MZ - 5:8 bei den Füchsen Duisburg? Wer am späten Freitagabend nur das Ergebnis der Saale Bulls im Auswärtsspiel der Eishockey-Oberliga sah, konnte zu einem naheliegenden Schluss kommen: Das ständige Kofferpacken hat doch Spuren hinterlassen. Schließlich war die Partie in Duisburg der Endpunkt einer wahren Tortur: Es war das siebte Auswärtsspiel für die halleschen Kufencracks binnen exakt vier Wochen. Am Samstag öffnet nun endlich die Heimstätte, der neue Eisdom.