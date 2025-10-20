Niederlage trotz gutem Start Saale Bulls enttäuschen vor der Rückkehr in den Eisdom: Was im Spiel bei den Füchsen Duisburg schief lief
Beim letzten von insgesamt sieben Auswärtsspielen nacheinander überzeugt der Eishockey-Oberligist nur im ersten Drittel. Warum Trainer Marko Raita von einer "sehr schlechten" Leistung sprach und wie er auf die Premiere im Eisdom blickt.
20.10.2025, 16:39
Halle/MZ - 5:8 bei den Füchsen Duisburg? Wer am späten Freitagabend nur das Ergebnis der Saale Bulls im Auswärtsspiel der Eishockey-Oberliga sah, konnte zu einem naheliegenden Schluss kommen: Das ständige Kofferpacken hat doch Spuren hinterlassen. Schließlich war die Partie in Duisburg der Endpunkt einer wahren Tortur: Es war das siebte Auswärtsspiel für die halleschen Kufencracks binnen exakt vier Wochen. Am Samstag öffnet nun endlich die Heimstätte, der neue Eisdom.