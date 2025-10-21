weather wolkig
Die Volleyball-Bundesliga ist attraktiv wie nie, die cerebricks Volley Goats ein Teil davon. Mit diesem Ziel geht das Team in seine erste Saison in Halle.

Von Tobias Grosse 21.10.2025, 12:45
Lukas Thielemann
Lukas Thielemann (Foto: Frank Nessler)

Halle/MZ. - Den Zauber, der laut Hermann Hesse jedem Anfang innewohnt, verspürt auch Lukas Thielemann in diesen Tagen, in denen im Volleyball in Sachsen-Anhalt eine neue Zeitrechnung beginnt. Am Mittwochabend startet die Profi-Mannschaft des VC Bitterfeld-Wolfen unter neuem Namen und in neuer Heimat in ihre dritte Bundesligasaison.