Team startet unter neuer Identität in Halle Das sagen die Volley Goats zum Boom der Volleyball-Bundesliga
Die Volleyball-Bundesliga ist attraktiv wie nie, die cerebricks Volley Goats ein Teil davon. Mit diesem Ziel geht das Team in seine erste Saison in Halle.
21.10.2025, 12:45
Halle/MZ. - Den Zauber, der laut Hermann Hesse jedem Anfang innewohnt, verspürt auch Lukas Thielemann in diesen Tagen, in denen im Volleyball in Sachsen-Anhalt eine neue Zeitrechnung beginnt. Am Mittwochabend startet die Profi-Mannschaft des VC Bitterfeld-Wolfen unter neuem Namen und in neuer Heimat in ihre dritte Bundesligasaison.