Die Volleyball-Bundesliga ist attraktiv wie nie, die cerebricks Volley Goats ein Teil davon. Mit diesem Ziel geht das Team in seine erste Saison in Halle.

Das sagen die Volley Goats zum Boom der Volleyball-Bundesliga

Halle/MZ. - Den Zauber, der laut Hermann Hesse jedem Anfang innewohnt, verspürt auch Lukas Thielemann in diesen Tagen, in denen im Volleyball in Sachsen-Anhalt eine neue Zeitrechnung beginnt. Am Mittwochabend startet die Profi-Mannschaft des VC Bitterfeld-Wolfen unter neuem Namen und in neuer Heimat in ihre dritte Bundesligasaison.