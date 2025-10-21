Das Boardinghaus am Weinberg Campus hat mehr als 40 Appartements in einem historischen Bau-Ensemble zu bieten. Vom Tourismusverband wurde es nun als Gästeliebling ausgezeichnet. Was ist so besonders daran?

Das Boardinghaus aus der Vogelperspektive: Die Appartements in den drei Villen kann man mieten.

Halle (Saale)/MZ. - Wer gern einmal in einer Villa übernachten möchte, hat in der Daniel-Vorländer-Straße auf dem Weinberg Campus Halle dazu die Gelegenheit. Das dortige Boardinghaus der GWG umfasst drei spätklassizistische Villen mit insgesamt 41 Appartements - das kleinste 25 und das größte 51 Quadratmeter groß. Geht es nach dem Tourismusverband Sachsen-Anhalt, handelt es sich um die besten Ferienwohnungen der Stadt.