Martin Schulze, Geschäftsführer des Landestourismusverband Sachsen-Anhalt e.V. (links) und Marie-Kristin Gering, Leiterin Destinationsmanagement der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH (rechts) überreichten die Auszeichnung an Gästemanagerin Carina Aderhold (2.v.l.) und Angelika Kriedemann (2.v.r.), Prozesskoordinatorin WEG-Verwaltung & gewerbliche Vermietung der GWG Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ/fk. - Das Boardinghaus Weinberg Campus der GWG Halle-Neustadt zählt erneut zu den beliebtesten Unterkünften in Sachsen-Anhalt und darf sich nun bereits zum zweiten Mal offiziell „Gästeliebling“ nennen.

Mit dem Wettbewerb „Gästeliebling“ sucht der Tourismusverband Sachsen-Anhalt nach eigenen Angaben nach Angeboten mit der höchsten Gästezufriedenheit. In diesem Jahr habe das Boardinghaus aufgrund der guten Online-Bewertungen als Regionssieger der Kategorie „Ferienwohnung“ überzeugen können, heißt es in einer Mitteilung der GW'G.

Gästemanagerin: Stolz auf Würdigung durch Gäste

GWG-Gästemanagerin Carina Aderhold freut sich über die Auszeichnung: „Wir sind stolz auf diese erneute Würdigung, vor allem, weil sie von unseren Gästen selbst kommt. Schließlich bilden die Online-Bewertungen aus dem letzten Jahr die Grundlage für den Wettbewerb.“

Der Tourismusverband Sachsen-Anhalt vergibt den Titel zum fünften Mal in den drei Kategorien Ferienwohnung, Pension/Gasthof sowie Hotel jeweils in den beiden Städten Halle und Magdeburg sowie in den fünf Tourismusregionen Altmark, Anhalt-Dessau-Wittenberg, Elbe-Börde-Heide, Harz und Saale-Unstrut.

Nicht weit zur Peißnitzinsel und zur Dölauer Heide

Das Boardinghaus befindet sich auf dem Areal des Technologie- und Gründerzentrums Halle Weinberg Campus. Straßenbahn und Einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Wer Erholung in der Natur suche, sei in 10 bis 15 Minuten zu Fuß auf der Peißnitzinsel oder in der Dölauer Heide, heißt es von der GWG. Das historische Gebäudeensemble war 2013 durch die GWG aufwendig saniert und mit modernen Anbauten ergänzt worden. Es beherbergt 41 individuelle Apartments in verschiedenen Zimmerkategorien.