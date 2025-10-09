Eil
Diskussion im Bauausschuss „Sie können uns wirklich vertrauen“: Windkraft sorgt für hitzige Debatte in Annaburg
Mehrere Bürger aus Lebien und Groß Naundorf machen ihrem Ärger Luft. Sie sind der Meinung, die Stadt hat Einwohner unzureichend über den Bau von Windkraftanlagen informiert.
Aktualisiert: 09.10.2025, 15:59
Annaburg/MZ. - „Wir können aus der Einwohnerfragestunde keine Diskussionsrunde machen“, betonte Michael Klick (IG), Vorsitzender des Annaburger Bauausschusses am Dienstagabend, 7. Oktober, mehrfach. Denn genau das war eingetreten.