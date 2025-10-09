weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Eil
Diskussion im Bauausschuss „Sie können uns wirklich vertrauen“: Windkraft sorgt für hitzige Debatte in Annaburg

Mehrere Bürger aus Lebien und Groß Naundorf machen ihrem Ärger Luft. Sie sind der Meinung, die Stadt hat Einwohner unzureichend über den Bau von Windkraftanlagen informiert.

Von Manuela Müller Aktualisiert: 09.10.2025, 15:59
Das Thema Windenergie sorgt in Annaburg aktuell für Diskussionen.
Das Thema Windenergie sorgt in Annaburg aktuell für Diskussionen. (Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa)

Annaburg/MZ. - „Wir können aus der Einwohnerfragestunde keine Diskussionsrunde machen“, betonte Michael Klick (IG), Vorsitzender des Annaburger Bauausschusses am Dienstagabend, 7. Oktober, mehrfach. Denn genau das war eingetreten.