Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesverwaltungsamt hat ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) eingeleitet. Das bestätigte ein Sprecher der Aufsichtsbehörde in Halle der MZ am Donnerstag. Borris sei über den Schritt bereits informiert worden, erklärte die Behörde.