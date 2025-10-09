weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt-Streit: Verfahren gegen Magdeburger OB Borris

Streit um Weihnachtsmarkt Landesverwaltungsamt leitet Disziplinarverfahren gegen Magdeburger Oberbürgermeisterin ein

Sollte ein privater Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit Brandschutzauflagen benachteiligt werden? Das Landesverwaltungsamt in Halle prüft diese Vorwürfe ab sofort in einem Disziplinarverfahren gegen Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Von Jan Schumann Aktualisiert: 09.10.2025, 17:14
Das Landesverwaltungsamt hat ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) eingeleitet. Grund ist die mögliche Benachteilung eines privaten Weihnachtsmarktes durch die Stadt. 
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesverwaltungsamt hat ein Disziplinarverfahren gegen Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) eingeleitet. Das bestätigte ein Sprecher der Aufsichtsbehörde in Halle der MZ am Donnerstag. Borris sei über den Schritt bereits informiert worden, erklärte die Behörde.