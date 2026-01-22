Der Innenpolitiker Rüdiger Erben wollte, dass die Menschen sicher leben. Mit Detailwissen und Hartnäckigkeit machte der Sozialdemokrat Politik – jetzt starb er mit nur 58 Jahren.

Abschied vom roten Sheriff - wie der SPD-Politiker Rüdiger Erben Politik verstand

Langstreckenläufer und Politiker: Rüdiger Erben erklärte fast täglich seine Politik - selbst beim Joggen im Zeitzer Forst.

Magdeburg/MZ - Rüdiger Erben wusste, dass der Tod unerwartet anklopfen konnte. Schon als junger Landrat hatte der Sozialdemokrat ein einschneidendes Erlebnis, als er ein öffentlichkeitswirksames Treffen mit zwei ähnlich jungen Kollegen plante. Einer der Landkreischefs nahm dann an einem Volkslauf teil. Er kam bis zur Zielfahne, brach dann aber bewusstlos zusammen. Wenige Tage später war er tot.