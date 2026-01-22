weather heiter
Nach überraschendem Tod von SPD-Politiker Dessau-Roßlauer Genossen trauern um Rüdiger Erben - „Wir haben Pläne geschmiedet“

Parteifreunde haben am Donnerstag bestürzt auf die Nachricht vom Tod des SPD-Innenexpertens reagiert. Obwohl Erben aus Weißenfels kam, hat er Erinnerungen auch an Elbe und Mulde hinterlassen.

Von Oliver Müller-Lorey 22.01.2026, 12:00
Rüdiger Erben ist am Mittwoch überraschend gestorben.
Rüdiger Erben ist am Mittwoch überraschend gestorben. Foto: dpa

Dessau-Roßlau/MZ. - SPD-Mitglieder in Dessau-Roßlau haben am Donnerstag mit großer Trauer auf den überraschenden Tod ihres Parteifreunds, des Weißenfelser Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben, reagiert. Erben, der im Landtag als Innenexperte einen guten Ruf genoss und Blaulicht-Themen zu seinem Steckenpferd gemacht hatte, war am Mittwoch völlig überraschend im Alter von nur 58 Jahren gestorben. Todesursache war nach MZ-Informationen ein akutes gesundheitliches Problem beim Joggen. Erben war passionierter Läufer.