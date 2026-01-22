Die Fahrer müssten sich im Kreis erst „einfinden“, sagt eine Remondis-Sprecherin nach dem holprigen Start. Inzwischen seien aber alle Säcke abgeholt. Wirklich? Ein Bürger aus Libehna widerspricht.

Remondis erklärt die Probleme: Was das Unternehmen zu geänderten Touren und nicht abgeholten Säcken im Altkreis Köthen sagt

In Teilen Libehnas in Anhalt-Bitterfeld waren die Säcke auch am Mittwoch noch da.

Lünen/Libehna/MZ. - Das Abfallunternehmen Remondis, das seit Anfang 2026 für die Abfuhr von Leichtverpackungen in Gelben Säcken im Kreis Anhalt-Bitterfeld zuständig ist, hat am Mittwoch auf Fragen der MZ zu geänderten Touren, nicht abgeholten Säcken und zur Integration der Abfuhrtermine für Gelbe Säcke in die Smartphone-App „ABI-Abfall“ geantwortet.