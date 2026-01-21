weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Bahnhof Bitterfeld: Deutsche Bahn nimmt Sauberkeit und Sicherheit in den Fokus

Eil
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben

Zugverkehr in Sachsen-Anhalt Bahnhöfe sollen sauberer werden – Warum die Bahn ausgerechnet in Bitterfeld damit anfängt

Bundesweit hat die Bahn eine Sauberkeitsoffensive für Bahnhöfe gestartet. Warum in Sachsen-Anhalt zuerst ausgerechnet Bitterfeld an der Reihe ist.

Von Alexander Schierholz Aktualisiert: 22.01.2026, 15:26
Markant: das neue Bahnhofsgebäude in Bitterfeld
Markant: das neue Bahnhofsgebäude in Bitterfeld (Foto: Philipp Ockert)

Bitterfeld/MZ - Ausgerechnet Bitterfeld. Ausgerechnet Sachsen-Anhalts modernster Bahnhof zählt zu den 25 Stationen bundesweit, an denen die Bahn ihr jüngst vorgestelltes „Sofortprogramm“ für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen starten will – als einziger Ort aus dem Land übrigens.