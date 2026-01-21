Bundesweit hat die Bahn eine Sauberkeitsoffensive für Bahnhöfe gestartet. Warum in Sachsen-Anhalt zuerst ausgerechnet Bitterfeld an der Reihe ist.

Bahnhöfe sollen sauberer werden – Warum die Bahn ausgerechnet in Bitterfeld damit anfängt

Markant: das neue Bahnhofsgebäude in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Ausgerechnet Bitterfeld. Ausgerechnet Sachsen-Anhalts modernster Bahnhof zählt zu den 25 Stationen bundesweit, an denen die Bahn ihr jüngst vorgestelltes „Sofortprogramm“ für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen starten will – als einziger Ort aus dem Land übrigens.