  4. Gelbe Säcke: Landrat erhöht Druck auf Remondis

Anhalt-Bitterfeld Landrat Andy Grabner (CDU) hat sich am Freitagnachmittag mit einem langen Text zur Verteilung von Rollen mit Gelben Säcken geäußert - und Remondis heftig angegriffen. Wenn die Entsorgung nicht besser funktioniert, will der Kreis andere Firmen damit beauftragen.

Von Wolfram Schlaikierund Stefanie Greiner Aktualisiert: 17.01.2026, 13:57
Trotz Beschwerden liegen diese Gelben Säcke seit mehreren Tagen an der Teichstraße in Libehna, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt.
Trotz Beschwerden liegen diese Gelben Säcke seit mehreren Tagen an der Teichstraße in Libehna, einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt. Foto: Ute Nicklisch

Köthen/Libehna/MZ. - Landrat Andy Grabner (CDU) hat sich am Freitagnachmittag mit einem langen, kritischen Text zur Verteilung von Rollen mit Gelben Säcken geäußert und zu zahlreichen Meldungen von Anwohnern über nicht abgeholte volle Gelbe Säcke im Altkreis Köthen und in Zerbst.