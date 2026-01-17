Gelbe Säcke in Anhalt-Bitterfeld Druck auf Remondis - Landrat Grabner kritisiert nicht abgeholte Säcke und zu wenige Ausgabestellen
Anhalt-Bitterfeld Landrat Andy Grabner (CDU) hat sich am Freitagnachmittag mit einem langen Text zur Verteilung von Rollen mit Gelben Säcken geäußert - und Remondis heftig angegriffen. Wenn die Entsorgung nicht besser funktioniert, will der Kreis andere Firmen damit beauftragen.
Aktualisiert: 17.01.2026, 13:57
Köthen/Libehna/MZ. - Landrat Andy Grabner (CDU) hat sich am Freitagnachmittag mit einem langen, kritischen Text zur Verteilung von Rollen mit Gelben Säcken geäußert und zu zahlreichen Meldungen von Anwohnern über nicht abgeholte volle Gelbe Säcke im Altkreis Köthen und in Zerbst.