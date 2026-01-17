Gelbe Säcke in Anhalt-Bitterfeld Druck auf Remondis - Landrat Grabner kritisiert nicht abgeholte Säcke und zu wenige Ausgabestellen

Anhalt-Bitterfeld Landrat Andy Grabner (CDU) hat sich am Freitagnachmittag mit einem langen Text zur Verteilung von Rollen mit Gelben Säcken geäußert - und Remondis heftig angegriffen. Wenn die Entsorgung nicht besser funktioniert, will der Kreis andere Firmen damit beauftragen.